Hannover

Niedersachsen wählt Kommunalparlamente und Bürgermeister

12.09.2021, 01:49 Uhr | dpa

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlurne. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl entscheiden die Niedersachsen am heutigen Sonntag über die künftige Zusammensetzung der kommunalen Parlamente. Gleichzeitig werden in sehr vielen Kommunen auch Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt - zum Beispiel in Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg. Knapp 6,5 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Seit Jahrzehnten ist die CDU insgesamt stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. Mit Spannung wird erwartet, ob sie es bleibt. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren holten die Christdemokraten insgesamt 34,4 Prozent der Stimmen und lagen damit vor der SPD (31,2). Insgesamt sind 26 Parteien zugelassen. Manche Kandidatinnen und Kandidaten gehören aber auch einer der vielen Wählergruppen an oder gehen als Einzelbewerber ins Rennen.

Wegen der Corona-Pandemie haben überdurchschnittlich viele Menschen bereits per Briefwahl abgestimmt, einer Alternative zur Stimmabgabe im Wahllokal. Für rund 313.000 junge Menschen ist es nach Angaben der niedersächsischen Landeswahlleitung die erste Abstimmung. Anders als bei Bundes- und Landtagswahlen dürfen bei den Wahlen am Sonntag schon Menschen ab 16 Jahren wählen.