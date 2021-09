Streit eskaliert

Vier Verletzte bei Messerstecherei in Hannover

12.09.2021, 11:20 Uhr | dpa

In Hannover sind rund 15 Männer in einem Streit aufeinander losgegangen. Vier von ihnen wurden mit Messern verletzt – einer könnte in Lebensgefahr schweben.

Bei einer Messerstecherei in Hannover-Linden-Mitte sind vier Menschen verletzt worden – drei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Sonntag in einer Gruppe von etwa 15 Männern ein Streit eskaliert. Ein oder mehrere Täter griffen dann vier ihrer Kontrahenten mit Stichwaffen an und flüchteten. Nach ihnen wird nun gefahndet.

Drei der vier Opfer erlitten schwere Stichverletzungen. Die 17-, 20- und 23-Jährigen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen des 23-Jährigen könnten lebensgefährlich sein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.