Hannover

Menschen brauchten bei Kommunalwahl mitunter viel Geduld

13.09.2021, 13:29 Uhr | dpa

Bei der Kommunalwahl in Niedersachsen mussten viele Menschen lange warten, bis sie ihre Stimmzettel ausfüllen konnten. Vor den Wahllokalen bildeten sich Schlangen. Teilweise mussten die Bürgerinnen und Bürger mehr als eine Stunde warten, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Montag mit Blick auf die Region Hannover berichtete. Demnach gab es dort wegen der Corona-Schutzmaßnahmen weniger Wahlkabinen als früher. Mehrere Wählerinnen und Wähler äußerten Kritik an der Organisation. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte Verständnis für den Unmut. "Dass solche Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger nicht akzeptabel sind, liegt auf der Hand."

Andreas Busch vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Göttingen geht nicht davon aus, dass es systematische Probleme beim Wählen gab. "Natürlich hat die Pandemie das Ganze erschwert", sagte er. Auch er habe sich gefragt, warum nicht mehr Wahlkabinen aufgestellt wurden. Aber: "Überall dort, wo die Leute rechtzeitig da waren, haben alle wählen können." Alle, die bis 18 Uhr am Wahllokal waren, seien zugelassen worden. "Ich sehe da keine Probleme."

Eine Umstellung auf Online-Wahlen hält der Politikwissenschaftler für nicht sinnvoll. Eine Wahl auf Papierzetteln habe sich bewährt. "Das ist ein System, das sollten wir nicht ohne Zwang verändern. Das ist meine persönliche Meinung dazu." Im Wahllokal gebe es Helfer und Helferinnen, die bei Problemen ansprechbar sind. Online sei das schwieriger. Er halte Wahlen auf Papier für das robustere System. "Und wir haben gesehen: Die Wahlbeteiligung ist sogar gestiegen. Das halte ich für ein sehr gutes Zeichen."