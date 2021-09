Hannover

65 Zukunftsschulen starten in fünfjähriges Modellprojekt

24.09.2021, 13:54 Uhr | dpa

An 65 sogenannten Zukunftsschulen in Niedersachsen sollen in einem Modellprojekt neue Bildungsansätze entwickelt werden. Das Projekt erstreckt sich über fünf Jahre, wie das Kultusministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Vorher hätten sich die Schulen mit konkreten Vorhaben bewerben müssen. Unter den Zukunftsschulen sind demnach alle Schulformen aus allen Landesteilen vertreten.