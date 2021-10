Hannover

FDP-Fraktion fordert "Freedom Day" für Schulen

01.10.2021, 15:20 Uhr | dpa

Die Maskenpflicht im Schulunterricht muss nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion entfallen. "Die Schulen in Niedersachsen brauchen einen Freedom Day. Ab dem kommenden Montag sollte die Maskenpflicht im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler entfallen, für die geimpften und genesenen unter ihnen auch im gesamten Schulgebäude", sagte der schulpolitische Sprecher der Fraktion, Björn Försterling, am Freitag in Hannover.

Derzeit müssen nur Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse keine Maske mehr im Unterricht tragen. Der Begriff "Freedom Day" stammt aus England, wo am 19. Juli die Corona-Maßnahmen weitgehend aufgehoben wurden.

Die FDP forderte zudem mehr Luftreinigungsgeräte in den Klassenzimmern und mehr Geld für die Schülerbeförderung, damit diese entzerrt werden könne. Außerdem sollte es die Möglichkeit geben, dass nur noch negativ getestete Schülerinnen und Schüler sowie vollständig Geimpfte oder Genesene am Unterricht teilnehmen.