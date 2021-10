Hannover

19-Jähriger soll auf 35-Jährigen eingestochen haben

03.10.2021, 14:53 Uhr | dpa

Ein betrunkener 19-Jähriger soll mit einem Messer in Hannover auf einen Mann eingestochen haben. Der 35-Jährige war in der Nacht zu Sonntag mit einer Frau unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Zunächst kamen ihnen demnach zwei Männer entgegen, die in eine andere Straße abbogen. Einer der beiden Männer sei zurückgekehrt und habe auf den 35-Jährigen mehrfach mit einem Messer eingestochen. Im Anschluss flüchtete der Täter.

Die Polizei fahndete nach dem 19 Jahre alten Tatverdächtigen, sie fand ihn in der Nähe des Tatorts. Ein Alkoholtest ergab 1,17 Promille. Der Tatverdächtige wurde wieder entlassen, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 35-Jährige kam mit oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Seine Begleiterin wurde nicht verletzt. Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei Hannover zu melden.