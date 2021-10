Zweimal innerhalb einer Woche

Drogeriemarkt in Hannover erneut überfallen

21.10.2021, 11:08 Uhr

Ein Streifenwagen während der Fahrt (Archivbild): In Hannover ist erneut eine Drogerie überfallen worden. (Quelle: Seeliger)

Innerhalb kurzer Zeit wollten zwei Männer in Hannover dasselbe Geschäft ausrauben. In einem Fall war der Täter erfolgreich. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Hannoveraner Nordstadt hat am Montagabend ein Mann versucht, einen Drogeriemarkt in der Kopernikusstraße auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein offenbar Jugendlicher gegen 22.15 Uhr das Geschäft. Er drohte den 24- und 25-jährigen Mitarbeiterinnen der Drogerie sowie einer 57-Jährigen mit Gewalt und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Als alle Frauen verweigerten, lief der Jugendliche in unbekannte Richtung davon. Er soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug einen grauen Mantel und eine blaue Jeans. Außerdem hatte er eine OP-Maske auf. Hinweise nimmt die Polizei unter 0511/109-5555 entgegen.

Bereits am vergangenen Mittwochabend (13. Oktober) wurde dieselbe Drogerie überfallen. Ein Unbekannter bedrohte die Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Auch dieser Täter ist auf der Flucht. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen.