Hannover

FDP-Chef Birkner will Partei in Landtagswahl führen

21.10.2021, 07:54 Uhr | dpa

Der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner will seine Partei im kommenden Jahr in die niedersächsische Landtagswahl führen. "Ich beabsichtige da wieder anzutreten und der Partei vorzuschlagen, auf Listenplatz eins zu kandidieren", sagte Birkner der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Er führte seine Partei bereits bei den beiden vorherigen Landtagswahlen an. Am 9. Oktober 2022 wird der neue Landtag in Niedersachsen gewählt.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will erneut antreten - für ihn wäre es die dritte Amtszeit. "Dass ich grundsätzlich eine Präferenz für ein Bündnis mit den Grünen habe, ist auch kein Geheimnis", betonte der Regierungschef. In dieser Konstellation regierte er in seiner ersten Amtszeit. Derzeit regiert seine Partei gemeinsam mit der CDU. Dies müsse in der Demokratie eine Ausnahme sein, sagte Weil.

Der CDU-Landeschef Bernd Althusmann bekräftigte, gegen Weil antreten zu wollen. "Ich könnte mir gut vorstellen, Ministerpräsident dieses schönen Bundeslandes zu werden", sagte er der dpa. Er habe die Bereitschaft, als Spitzenkandidat anzutreten, bereits signalisiert. Darüber entscheide aber letztlich die Partei.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg hielt sich noch bedeckt, wer möglicher Spitzenkandidat ihrer Partei werden könnte. "Wir haben gesagt, dass wir die Ergebnisse der Bundestagswahl abwarten und auswerten. Da sind wir gerade dabei. Wir werden in den nächsten Monaten entscheiden, wie wir damit umgehen." Es bleibe das Ziel, den Aufwärtstrend im Bundesland fortzusetzen.