Sturmtief "Hendrik"

Behinderungen im Bahn-Verkehr rund um Hannover

21.10.2021, 16:47 Uhr | dpa

Reisende stehen in der Halle des Hauptbahnhofs in Hannover vor einer Anzeigetafel: Wegen des Sturmtiefs läuft der Bahnverkehr in Niedersachsen eingeschränkt. (Quelle: Demy Becker/dpa)