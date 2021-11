Hannover

Mehr als 2000 bekannte Corona-Fälle bei Schülern

29.11.2021, 16:33 Uhr | dpa

Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler mit Covid-19-Infektionen waren nach jüngsten Zahlen an niedersächsischen Schulen bekannt. Den am Montag veröffentlichten Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) zufolge waren in der Woche vom 15. bis 19. November 2013 Corona-Fälle erfasst. 144 Lehrkräfte galten als infiziert. In Bremen waren nach den Daten 208 Schüler und zwölf Lehrer betroffen. Die KMK legt im Wochenrhythmus Zahlen vor.

Bundesweit waren in der Woche vom 15. bis 19. November 72.000 Corona-Fälle bei Schülern bekannt. Das waren knapp 30.000 mehr als in der Woche davor. Grundlage sind Rückmeldungen aus den Ländern aus rund 28.000 allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen mit knapp 10 Millionen Schülerinnen und Schülern. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 11 Millionen Schülerinnen und Schüler an rund 40.000 Schulen und Berufsschulen.

Nach dem Lagebericht waren in der ausgewerteten Woche vier Schulen in Niedersachsen ohne Präsenzbetrieb, eine Schule meldete eingeschränkten Präsenzbetrieb. Als Bezugsgrößen werden für Niedersachsen etwa 1,1 Millionen Schüler und rund 96.000 Lehrer genannt. In Bremen sind es etwa 85.000 Schüler und 10.500 Lehrer.