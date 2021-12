Hannover

Tagung beschäftigt sich mit Bodenveränderungen

01.12.2021, 01:49 Uhr | dpa

Der Zustand der Böden in Niedersachsen ist Thema einer Tagung, zu der am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) rund 200 Fachleute online in Hannover zusammenkommen. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise Fragen, wie sich die Böden in den vergangenen 30 Jahren entwickelt haben, welche Einflüsse es auf ihren Zustand gibt und welche Möglichkeiten zum Bodenschutz bestehen. Veranstalter ist das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie.

Anlass ist ein Jahrestag: Vor 30 Jahren wurde das niedersächsische Programm zur Boden-Dauerbeobachtung gestartet. Es soll dafür sorgen, dass der Zustand der Böden langfristig gut bleibt. Zu diesem Zweck sollen schleichende Veränderungen von Bodeneigenschaften erkannt und bewertet werden.