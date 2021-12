Für Erwachsene und Kinder

Impfstation im Zoo Hannover öffnet

06.12.2021, 15:21 Uhr | dpa

Am Zoo gibt es ein neues Impfangebot, welches sich dann zukünftig vor allem auch an Kinder richten soll: Kinder unter zwölf Jahren erhalten in den ersten vier Wochen kostenlosen Eintritt für sich und ihre Familien. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa)