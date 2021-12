Motiv bisher unklar

Messerattacke bei McDonald's – Frau in Lebensgefahr

13.12.2021, 09:09 Uhr | dpa

In Hannover ist es vor einer Fast-Food-Filiale zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei zückte jemand ein Messer und stach auf eine Frau ein. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Eine Frau ist bei einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in Hannover mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei notoperiert worden und schwebe aktuell in Lebensgefahr, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Auch ein 24-jähriger Mann sei schwer verletzt worden. Die Polizei habe vier Tatverdächtige im Alter von 29 bis 33 Jahren festgenommen. Ein Motiv für die Tat sei bisher nicht bekannt.

Vor dem McDonald’s an der Georgstraße in Hannover-Mitte, wie die "Hannoversche Allgemeine" berichtet, sei eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in körperliche Gewalt ausgeartet. Im Verlauf des Streits verlagerte sich die Auseinandersetzung ins Innere des Restaurants. Dann stach jemand auf die Frau ein. Die mutmaßliche Tatwaffe fand die Polizei in der Nähe. Nun ermittelt sie wegen Totschlags und sucht nach Zeugen. Zur Tatzeit hielten sich laut Polizei viele Besucher in der Filiale auf. Andere Besucher des Restaurants wurden jedoch nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.