Reporter erkrankt: Hannover gegen Bremen ohne TV-Kommentar

19.12.2021, 15:04 Uhr | dpa

Wegen der kurzfristigen Erkrankung des vorgesehenen Kommentators gab es das Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Werder Bremen am Sonntag beim übertragenden TV-Sender Sky in den ersten Minuten nur im Bild und ohne Kommentar zu sehen. Der Bezahlsender benötigte nach eigenen Angaben etwas Zeit, um einen Ersatz für den an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Martin Groß zu finden. Ein Sky-Sprecher entschuldigte sich nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung bei den Zuschauern und sprach von "kurzfristigen Verschiebungen hinter den Kulissen". Nach 13 Minuten des Spiels übernahm der Reporterkollege Florian Malburg für Groß.