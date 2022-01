Corona in Niedersachsen

Omikron-Anteil liegt bei 70 Prozent

04.01.2022, 15:27 Uhr | dpa

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet (Symbolbild): Fünf Prozent aller Tests werden in dem Bundesland auf die verschiedenen Varianten untersucht. (Quelle: Robert Michael/dpa)

Vor einem Monat ist in Niedersachsen erstmals eine Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen worden. Inzwischen ist sie die häufigste Variante im Bundesland. Die Zahlen sind alarmierend.

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Niedersachsen mittlerweile vorherrschend. In der vergangenen Woche sei bei rund 70 Prozent der untersuchten Tests diese Variante nachgewiesen worden, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover.



Demnach wurden insgesamt rund 1.400 Tests auf die Varianten untersucht, in etwas mehr als 1.000 Fällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. In der ersten Dezemberwoche lag dieser Anteil den Angaben zufolge noch bei 2,2 Prozent. Damals wurden rund 2.100 Tests untersucht.

Omikron innerhalb von vier Wochen in Niedersachsen vervielfacht

Scholz sagte, dass es insgesamt deutlich mehr Tests gebe und nur rund fünf Prozent davon auf die verschiedenen Varianten des Coronavirus untersucht würden. Er betonte, dass es keinen Anlass gebe, dass das Bild der Virusvarianten insgesamt ein anderes sei, da es sich bei den untersuchten Tests um eine Zufallsauswahl handele.



Das Landesgesundheitsamt hatte die Omikron-Variante in Niedersachsen erstmals am 3. Dezember nachgewiesen.