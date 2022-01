Wiesbaden

SV Wehen Wiesbaden besiegt Tabellenletzten Havelse

26.01.2022, 21:29 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Pflichtaufgabe in der 3. Fußball-Liga gemeistert und den Anschluss an die oberen Ränge gewahrt. Das Team von Trainer Markus Kauczinski siegte am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) beim Tabellenletzten TSV Havelse, der nach vier positiven Corona-Tests personell geschwächt war. Kevin Lankford (17. Minute) brachte die Hessen bei der in Hannover ausgetragenen Partie früh in Führung - das reichte zum knappen Auswärtserfolg. Nach dem 2:3 beim TSV 1860 München und dem 0:0 gegen den VfL Osnabrück war es der erste Pflichtspielsieg im Jahr 2022.