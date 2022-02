Hannover

Mehr als 50 Kinder mit Corona im Krankenhaus: Höchstwert

11.02.2022, 11:35 Uhr | dpa

Inmitten der Omikron-Welle werden derzeit so viele corona-infizierte Kinder in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover erklärte, liegen 49 Kinder auf den Normalstationen. Drei weitere sind auf den Intensivstationen, von diesen müssen zwei künstlich beatmet werden.

Dass die Omikron-Welle Kinder und Jugendliche besonders hart trifft, ist bereits seit einigen Wochen zu beobachten. Die Fallzahlen liegen bei Minderjährigen deutlich über dem landesweiten Schnitt von derzeit 1220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.