Ukraine-Krieg und Naturkatastrophen belasten Hannover Rück

Naturkatastrophen und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben dem R├╝ckversicherer Hannover R├╝ck im ersten Quartal einen Gewinnr├╝ckgang eingebrockt. Mit knapp 264 Millionen Euro lag der ├ťberschuss rund 14 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das im Dax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem st├Ąrkeren Einbruch gerechnet.

Dennoch rechnet der Vorstand f├╝r das laufende Jahr weiterhin mit einem Nettogewinn zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro. Daran sollen auch die hohen Gro├čsch├Ąden der ersten Monate nichts ├Ąndern. So schlugen die ├ťberflutungen in Australien bei der Hannover R├╝ck mit 186 Millionen Euro zu Buche. F├╝r die Zerst├Ârungen durch die St├╝rme "Ylenia" und "Zeynep" in Deutschland musste der R├╝ckversicherer mit 124 Millionen Euro geradestehen. Zudem belasteten vielen Sterbef├Ąlle infolge der Corona-Pandemie den Konzern mit 123 Millionen Euro.