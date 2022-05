24-Stunden-Aktion gegen berauschte Verkehrsteilnehmer

Mit einem Aktionstag macht Niedersachsen am Donnerstag auf die Gefahren von Rauschmitteln im Stra├čenverkehr aufmerksam. Das Bundesland nimmt erneut an der l├Ąnder├╝bergreifenden Aktion "sicher.mobil.leben" teil, wie das Nieders├Ąchsische Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Innerhalb von 24 Stunden soll demnach unter dem Motto "Fahrt├╝chtigkeit im Blick" an 140 Orten kontrolliert werden.