Bundesminister Habeck: Stade geeigneter LNG-Standort

Habeck hatte am Donnerstag Pachtvertr├Ąge f├╝r vier schwimmende Terminals, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU), unterzeichnet. Die erste dieser Plattformen soll bis Jahresende in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. Am Donnerstag erfolgte dort auch der erste Rammschlag f├╝r einen Anleger, an dem die Tanker festmachen sollen. Deutschland will verst├Ąrkt auf LNG-Terminals setzen, um unabh├Ąngiger von russischem Gas zu werden.