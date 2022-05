Lehrling klemmt sich Hände in Brötchenpresse ein

Schmerzhafter Unfall in Bäckerei: Ein Azubi ist bei seiner Arbeit schwer verletzt worden. Er steckte in einer Brötchenpresse fest.

Ein Auszubildender in einer B√§ckerei in Altwarmb√ľchen (Region Hannover) ist am fr√ľhen Montagmorgen bei der Arbeit schwer verletzt worden. Der Lehrling habe seine beiden H√§nde in einer Br√∂tchenpresse eingeklemmt, teilte die Feuerwehr mit.