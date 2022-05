Frau findet ihren gestohlenen Hund und 89-jährigen Dieb

Eine 27-J├Ąhrige aus Hannover hat den Dieb ihres herzkranken Jack-Russel-Terriers gestellt - und den 13 Jahre alten R├╝den "Lucki" wiedergefunden. Am Freitagabend habe die Frau einen ├Ąlteren Mann gesehen, auf den die T├Ąterbeschreibung passte, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe gerade eine aufgeh├Ąngte Suchanzeige entfernen wollen. Die Frau sprach ihn auf den Diebstahl

an, der 89-J├Ąhrige gab die Tat zu und lie├č sich von der Frau nach Hause begleiten, wo sie "Lucki" wieder in die Arme schlie├čen konnte. Die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen den 89-J├Ąhrigen dauern an.