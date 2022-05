Weil gratuliert neuer DGB-Chefin: Rückt de Ridder nach?

Die nieders├Ąchsische SPD-Politikerin Yasmin Fahimi wird neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der DGB-Bundeskongress w├Ąhlte die 54-J├Ąhrige am Montag in Berlin mit 93,2 Prozent der Stimmen zur ersten Frau an die Spitze der Organisation.