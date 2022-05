Hannover Immer noch relativ wenige Frauen in Top-Jobs der Wirtschaft Von dpa 10.05.2022 - 16:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Frauen sind in den FĂŒhrungsetagen der meisten niedersĂ€chsischen Unternehmen weiter deutlich schwĂ€cher vertreten als MĂ€nner. Eine Untersuchung im Auftrag des Sozialministeriums ergab, dass ihr Anteil hier auch im Vergleich zum bundesweiten Schnitt immer noch gering ist. So ermittelte der Verein "Frauen in die AufsichtsrĂ€te" (Fidar) fĂŒr 103 niedersĂ€chsische Firmen einen Wert von etwas mehr als einem Viertel (26,7 Prozent). In ganz Deutschland hingegen gab es demnach zuletzt in 34,7 Prozent der öffentlichen und 33,2 Prozent der privaten Großbetriebe Frauen in Kontrollgremien. Die Daten wurden am Dienstag in der Wolfsburger Autostadt vorgelegt.

Betrachtet man die Beteiligung von Frauen an der operativen Leitung in VorstĂ€nden oder GeschĂ€ftsfĂŒhrungen, liegt Niedersachsen in der Privatwirtschaft immerhin schon etwas ĂŒber dem ĂŒberregionalen Mittel: Ihr Anteil betrĂ€gt laut der Analyse 18,6 Prozent, im Bundesschnitt sind es 13,0 Prozent. Bei den Firmen mit öffentlicher TrĂ€gerschaft (22,0 Prozent im Bund) hinkt das Land jedoch ebenfalls hinterher.

Die Ergebnisse Ă€hneln dem Bild, das eine Auswertung im vorigen Sommer gezeichnet hatte: Forscher der Zeppelin-UniversitĂ€t Friedrichshafen gaben fĂŒr ausgewĂ€hlte StĂ€dte Niedersachsens an, dass 11,8 Prozent der Top-Jobs in kommunalen Betrieben weiblich besetzt seien. Geringer war der Wert fĂŒr Firmen der öffentlichen Hand nur in Schleswig-Holstein (10,6 Prozent) sowie in Rheinland-Pfalz (10,4 Prozent).