Kunstfestspiele Herrenhausen starten nach Pandemie durch

Hannover (dpa/lni) – Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wollen die Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover von Donnerstag an durchstarten. Eröffnet wird das Festival, das bis zum 29. Mai läuft, mit der Film- und Theaterinszenierung "The Lingering Now, Our Odyssey II" der Brasilianerin Christiane Jatahy, die im Juni den Goldenen Löwen der Venedig Biennale für ihr Lebenswerk erhalten wird. Jatahy sei eine "strenge und scharfsinnige Beobachterin der gewalttätigen Grausamkeit unserer Welt", urteilte die Jury.