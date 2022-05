Corona-Infektionszahlen bei Schülern sinken

Niedersachsens Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler haben sich zuletzt seltener mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche waren es knapp 10 000 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag auf Anfrage mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch etwa 2500 Infektionen mehr. Bei den Lehrkr├Ąften und beim Schulpersonal sanken die Infektionszahlen ebenfalls, von insgesamt rund 2600 vor zwei Wochen auf etwa 2300 in der vergangenen Woche.