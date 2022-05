Mann bei Messerattacke schwer verletzt

Schwer verletzt nach Messerattacke: Ein 34-j├Ąhriger Mann ist von einem anderen Mann in Laatzen bei Hannover angegriffen worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der T├Ąter floh zusammen mit zwei Begleitern.

Ein unbekannter Mann hat an einer Stra├čenbahnhaltestelle in Laatzen bei Hannover einen 34-J├Ąhrigen mit einem Messer schwer verletzt. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte.

Der T├Ąter fl├╝chtete mit zwei Begleitern nach der Tat am fr├╝hen Samstagmorgen zu Fu├č. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten suchen nun nach den Unbekannten und bitten weitere Zeugen, sich zu melden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gef├Ąhrlicher K├Ârperverletzung auf und sicherte am Samstag Spuren am Tatort.

Laatzen bei Hannover: Warum die M├Ąnner stritten, ist unklar

Ersten Erkenntnissen zufolge waren der 34-J├Ąhrige und die drei Unbekannten zun├Ąchst in einer Stra├čenbahn in Richtung Rethen in Streit geraten. Der Grund hierf├╝r war zun├Ąchst unklar. Nachdem alle an der Haltestelle Ginsterweg ausgestiegen waren, zog einer der M├Ąnner ein Messer und stach auf den 34-J├Ąhrigen ein.