Einnahmen der Kommunen steigen nur unterdurchschnittlich

Die Einnahmen der niedersächsischen Kommunen sind im bundesweiten Vergleich nur unterdurchschnittlich gestiegen. Während in Deutschland die Steuereinnahmen im Schnitt um 15 Prozent wuchsen, lag der Wert für Niedersachsen nur bei 11,6 Prozent, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage der staatlichen Förderbank KfW ergab.

Die gesamten Einnahmen stiegen demzufolge für die Städte und Gemeinden in Niedersachsen um 3,4 Prozent, in Deutschland aber um 4,3 Prozent. Aber in Niedersachsen sind der KfW-Studie auch die Ausgaben der Kommunen mit 4,5 Prozent stärker gestiegen als im Bundesdurchschnitt (3,5 Prozent).