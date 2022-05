Landtag verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Der niedersächsische Landtag hat sein Sicherheitskonzept verschärft, nachdem ein Mann eine Mitarbeiterin in dem Gebäude bedroht hatte. Der mutmaßlich verwirrte Mann habe am Montagabend in der Eingangshalle lamentiert und sich geweigert, das Haus zu verlassen, teilte eine Landtagssprecherin am Mittwoch in Hannover mit. Gegenüber der Mitarbeiterin habe er eine bedrohliche Haltung eingenommen, ohne dass es zu einem tätlichen Angriff gekommen sei. Zwei Abgeordnete brachten den Mann demnach dazu, sich hinzusetzen. Anschließend habe die Polizei die Personalien des Störers aufgenommen und ihm einen Platzverweis erteilt. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.