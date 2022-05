Kommt das 9-Euro-Monatsticket oder nicht? Am Freitag soll die Entscheidung im Bundesrat fallen. Niedersachsen will erst am Freitagmorgen entscheiden, ob es das Vorhaben im Bundesrat mittr├Ągt, hei├čt es aus der Staatskanzlei.

