Land will weniger Flächen versiegeln

Die Versiegelung von FlĂ€chen durch Straßen, HĂ€user und Gewerbegebiete soll in Niedersachsen in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden. Um das zu erreichen, sei ein gemeinsames Eckpunktepapier mit der Landwirtschaft, dem Umwelt- und Naturschutz und anderen Interessenvertretern vereinbart worden, teilte das Umweltministerium am Freitag in Hannover mit.