Landvolk: Politik und Naturschützer kooperieren positiv

Zwei Jahre nach dem Start einer Kooperation zwischen Landesregierung und Naturschutzverb├Ąnden zieht das Landvolk eine positive Bilanz. "In der Summe ist es etwas Einmaliges in Deutschland, dass es so ein lebendiges Verhandlungsmodell zwischen Naturschutzverb├Ąnden, Landwirtschaftsorganisationen und der Politik gibt", sagte der Pr├Ąsident des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, der Deutschen Presse-Agentur.