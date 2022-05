Babyleiche in Mülltonne entdeckt: Obduktion angeordnet

Nach dem Fund eines toten S├Ąuglings in einer M├╝lltonne in Hannover soll der Leichnam obduziert werden. Das sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet worden, die Obduktion sei noch am Mittwoch geplant, sagte eine Sprecherin der Anklagebeh├Ârde in Hannover. Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der T├Âtung durch Unterlassen eingeleitet. Per Obduktion solle festgestellt werden, ob der S├Ąugling lebensf├Ąhig oder eine Totgeburt war. Von dem Ergebnis h├Ąnge ab, ob es weitere Ermittlungen geben werde.