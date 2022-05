Nachdem ein Unbekannter einen 22-JĂ€hrigen vor zwei Wochen in Hannover tödlich niedergestochen hat, wenden sich die Ermittler nun mit einem Foto des Opfers an die Öffentlichkeit. Die Beamten hoffen auf neue Hinweise, wo sich der 22-JĂ€hrige in der Dreiviertelstunde vor der Tat am 11. Mai aufgehalten hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 22-JĂ€hrige seine Unterkunft in Hannover-Mittelfeld an dem Abend gegen 21.30 Uhr verlassen, um sich mit einem Freund in der Innenstadt zu treffen – dort kam er jedoch nicht an.