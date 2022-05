Neustadt am RĂŒbenberge Zwei Tote in abgelegenem Haus entdeckt Von dpa 30.05.2022 - 20:27 Uhr Lesedauer: 1 Min. Polizeieinsatz in Niedersachsen (Symbolfoto): Der Fund zweier Leichen hat die Polizei alarmiert. (Quelle: localpic/imago-images-bilder)

Was geschah in Neustadt am RĂŒbenberge? Dort wurden zwei tote Menschen entdeckt – wie es dazu kam, ist bislang völlig unklar. Die Polizei vermutet jedoch ein Gewaltverbrechen.

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am RĂŒbenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden. Die Polizei gehe von einer Gewalttat aus, sagte ein Sprecher am Abend.