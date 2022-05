Erster Nachweis von Affenpocken in Niedersachsen

Ein Fall von Affenpocken ist erstmals auch in Niedersachsen nachgewiesen worden. Das Ergebnis sei im Labor des Landesgesundheitsamtes best├Ątigt worden, teilte die Beh├Ârde in Hannover am Dienstag mit. Die erkrankte Person sei ein Reiser├╝ckkehrer aus Spanien.