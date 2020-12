Mannheim

Autofahrer nach Unfall verletzt: Straßenbahn entgleist

07.12.2020, 10:13 Uhr | dpa

Beim Zusammenprall seines Wagens mit einer Straßenbahn ist in Mannheim ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, soll der Mann am Montagmorgen auf einer Kreuzung eine rote Ampel missachtet und mit seinem Fahrzeug die Straßenbahn gerammt haben. Die Bahn sei daraufhin entgleist. Der Fahrer der Bahn erlitt einem Sprecher zufolge vermutlich einen Schock, die Fahrgäste blieben unverletzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Der Unfall ereignete sich im Viertel Fahrlach.