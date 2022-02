Paulinenaue

Brennender Kabelschacht legt Bahnstrecke Hamburg-Berlin lahm

06.02.2022, 11:04 Uhr | dpa

Ein brennender Kabelschacht hat für eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesorgt. Fahrgäste müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag mitteilte. Die Strecke wird voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt bleiben. Der Brand sei am Samstagnachmittag zwischen Friesack und Paulinenaue in Brandenburg ausgebrochen. Dadurch kam es zu einer Störung der Sicherheitsanlage. Die Ursache war zunächst unklar.