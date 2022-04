Bedburg-Hau

Feuerwehr rettet Mann viermal vor Feuer am heimischen Herd

09.04.2022, 13:37 Uhr | dpa

Keine Einsicht und kein Dank: Schon vier Mal hat die Freiwillige Feuerwehr in Bedburg-Hau ein und denselben Mann vor einem Brand aus seiner Wohnung retten müssen. "Die Ursache war immer die gleiche: Starke Rauchentwicklung durch Essen auf dem Herd", berichtete der ehrenamtliche Löschtrupp am Samstag nach seinem jüngsten Einsatz am immer gleichen Ort. "Dankbar über seine Rettung zeigte er sich nicht. Stattdessen beschimpfte er die Feuerwehrmänner und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes auf das Übelste."

Schon am Heiligabend 2020 sowie im vergangenen Sommer und Herbst sei die Feuerwehr - stets von Anwohnern alarmiert - zur Rettung des Mannes angerückt. Am Freitagabend seien nun erneut 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und des Rettungsdienstes des Kreises Kleve im Einsatz gewesen, nachdem Nachbarn das Piepen eines Rauchmelders wahrgenommen und den Notruf gewählt hatten.

Während die Retter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung zu verschaffen, wurde der 63-Jährige geweckt und öffnete selbst die Tür. "Unter schwerem Atemschutz konnte ein Angriffstrupp die Ursache für die Rauchentwicklung finden: Auf dem Herd waren Eierkartons und -schalen in Brand geraten", berichtete die Feuerwehr. "Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit."