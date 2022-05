Nach tödlichem Lkw-Unfall: Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer

Dabei wurde ein Transporter auf einen Pkw im Stra├čengraben geschleudert. In dem Auto wurde der 45-j├Ąhrige Fahrer eingeklemmt und starb an seinen Verletzungen. Die 44-j├Ąhrige Beifahrerin wurde lebensbedrohlich verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. ├ťber ihren Gesundheitszustand sei nichts Neues bekannt, hie├č es. Das Paar kam aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Der Lkw hatte dazu den Transporter mit Anh├Ąnger und ein zweites Auto gerammt. In den Fahrzeugen wurden die Fahrer verletzt. Der 58-j├Ąhrige Lkw-Fahrer steuerte den Lastwagen links in den Graben und erlitt einen Schock.