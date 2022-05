ASP-Schutzzaun an der Grenze fertig: Restriktionen fallen

Zudem fallen die in bestimmten Landkreisen ausgewiesenen Kerngebiete und Nutzungsbeschr├Ąnkungen in den von der Tierseuche betroffenen Gebieten weg, die das Ressort am Freitag weiter mitteilte. Betroffen waren die Kreise Oder-Spree, Spree-Nei├če und Dahme-Spreewald. Dort seien keine neuen F├Ąlle der Tierseuche festgestellt worden, berichtete die Leiterin des ASP-Krisenstabs, Anna Heyer-Stuffer. Eine Fallwildsuche vor einer Fl├Ąchenbewirtschaftung m├╝sse es nicht mehr geben. Heyer-Stuffer sprach von guten Nachrichten - die Ma├čnahmen wirkten.