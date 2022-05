André Breitenreiter neuer Trainer in Hoffenheim

Zuzenhausen Andr├ę Breitenreiter neuer Trainer in Hoffenheim Von dpa 24.05.2022 - 14:41 Uhr Lesedauer: 2 Min. Andr├ę Breitenreiter, damals Trainer von Hannover, kommt zum TV-Interview. (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/dpa-bilder)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen neuen Trainer. Wie der Fu├čball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, ├╝bernimmt Andr├ę Breitenreiter den ambitionierten Club zur neuen Saison und soll ihn nach dem Absturz in der R├╝ckrunde wieder nach oben f├╝hren. Der 48 Jahre alte bisherige Coach des Schweizer Meisters FC Z├╝rich ist Nachfolger von Trainer Sebastian Hoene├č, von dem sich der Verein am vergangenen Dienstag nach dem Verpassen der Europacup-Pl├Ątze getrennt hatte. Breitenreiter unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Der fr├╝here Profi kennt die Liga: Breitenreiter war 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 in die Bundesliga aufgestiegen. Dazwischen trainierte er den FC Schalke 04. Nach einer Auszeit zwischen 2019 und 2021 heuerte er in Z├╝rich an und f├╝hrte den FC zum Titel. Sein Vertrag dort lief eigentlich noch ein Jahr.

"Andr├ę Breitenreiter ist ein sehr ambitionierter Trainer, der mit seiner offensiv ausgerichteten Spielidee hervorragend zur TSG passt", sagte Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen. Breitenreiter wurde mit den Worten zitiert: "Ihre Prinzipien, offensiv, mutig, flexibel und aktiv zu sein, decken sich absolut mit meiner Vorstellung vom Spiel, deshalb freue ich mich auf die gemeinsame Zukunft und meine R├╝ckkehr in die Bundesliga."

Der FC Z├╝rich unterlag am Sonntag im letzten Saisonspiel Luzern mit 2:3, gefeiert wurde der Titel nat├╝rlich trotzdem. Auf einem bei Twitter ver├Âffentlichten Bild strahlt Breitenreiter mit dem Meisterpokal in der Hand in die Kamera. Noch w├Ąhrend der Partie hatte die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet, der Abschied Breitenreiters in Z├╝rich sei "beschlossene Sache".