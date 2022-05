Ostbeauftragter: Marine als Nutzer der Rostocker Werft

Der Bund wird sich nach Aussage des Ostbeauftragten Carsten Schneider aktiv an der Rettung des Schiffbaustandorts in Rostock-Warnem├╝nde beteiligen. Es bestehe die sehr realistische Option, die dortige Werft f├╝r die Marine selbst zu nutzen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Besuch der Werft in Wismar. "Das ist - man k├Ânnte fast sagen - ein staatlicher Eingriff." Der Entscheidungsprozess sei jedoch noch nicht abgeschlossen.