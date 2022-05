OLG bestätigt Ortstermin in Peru wegen Klimaklage gegen RWE

Im Fall einer Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen das Energieunternehmen RWE haben sich nach Angaben der Umweltorganisation Germanwatch und des Oberlandesgerichts in Hamm Vertreter des Gerichts, Sachverst├Ąndige und weitere Prozessbeteiligte ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Die Verfahrensbeteiligten seien am Mittwoch (25.5.) dort gewesen, teilte Germanwatch mit. Die Organisation unterst├╝tzt den Bergbauer Sa├║l Luciano Lliuya bei seiner Klage in Deutschland. Das Oberlandesgericht best├Ątigte die Reise am Freitag mit mehreren Sachverst├Ąndigen, von denen zwei durch das Gericht bestellt wurden. Germanwatch k├╝ndigte f├╝r Montag (30.5.) eine Pressekonferenz zu dem Besuch in S├╝damerika an.