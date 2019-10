LIVEDie Sport-Woche im Blog

Neuer Wirbel um Präsidentschaftswahl beim KSC

07.10.2019, 08:53 Uhr | t-online.de

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Auf den Karlsruher SC wartet eine spannende Woche. Denn kurz vor der Mitgliederversammlung hat der Wahlausschuss des Vereins Bedenken gegen den Präsidentschaftskandidaten Martin Müller angemeldet. Hintergrund sind Müllers wirtschaftliche Verquickung mit der Immobiliengesellschaft CG Gruppe, in deren erweiterter Führungsebene der 55-Jährige sitzt. Die ist auch bei anderen Vereinen wie RB Leipzig und Hertha BSC aktiv – und Müller verstieße damit möglicherweise gegen die Lizenzierungsordnung der Deutschen Fußball Liga. Alle Infos dazu gibt es hier...

