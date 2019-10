LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

KSC mit Kopfball in nächste Pokal-Runde

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Dank eines Kopftors durch Angreifer Philipp Hofmann in der 85. Minute ist der KSC im DFB-Pokal eine Runde weiter. Erstmals seit 2013 spielen die Karlsruher im Achtelfinale. Sie setzten sich gestern Abend mit 1:0 (0:0) beim Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 durch.

17.21 Uhr: Live-Ticker zum KSC-Spiel im DFB-Pokal

Heute Abend um 20.45 Uhr ist Anpfiff zur zweiten Runde im DFB-Pokal zwischen KSC und Darmstadt 98. Hier geht es zum Live-Ticker der Partie.

16.01 Uhr: Stadt Karlsruhe muss Unterlagen vorerst nicht an KSC rausrücken



Karlsruhe muss dem KSC vorerst nicht die umfänglichen Vertragsunterlagen übergeben. Das Oberlandesgericht beschloss am Dienstag einen Aufschub bis 8. November, berichten die Kollegen der "BNN".

14.35 Uhr: Public Viewing im Fantreff am Wildparkstadion

Fußball-Fans, die das DFB-Pokalspiel des KSC nicht live vor Ort im Stadion erleben können, lädt der Verein ins Wildparkstadion ein. Dort gibt es ab 20 Uhr ein Public Viewing im Fantreff. Denn: "Gemeinsam ist Fußballgucken doch immer noch am Schönsten".

13.16 Uhr: KSC mit ausverkauftem Gästeblock



Für das Pokalspiel heute Abend gegen Darmstadt kann sich der KSC auf volle Fan-Unterstützung verlassen. Der Gästeblock im Böllenfalltor ist ausverkauft.

11.12 Uhr: KSC winken 680.000 Euro für den Einzug in die nächste Pokalrunde

Dienstagabend spielt der KSC im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98. Im Falle eines Einzugs in die nächste Runde winken dem Club laut Sportdirektor Oliver Kreuzer rund 680.000 Euro. "Geld, das wir gut gebrauchen können. So eine Sondereinnahme täte uns gut", betonte er.

9.03 Uhr: KSC trifft in der zweiten Runde im DFB-Pokal auf Darmstadt



Der Karlsruher SC trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals heute auf den SV Darmstadt 98. Im Duell der beiden Fußball-Zweitligisten gibt es keinen klaren Favoriten...

16.26 Uhr: Lukas Grozurek fehlt dem KSC beim DFB-Pokalspiel

Der Karlsruher SC will am Dienstag im DFB-Pokal eine Runde weiter kommen. Trainer Alois Schwartz muss beim Match gegen Darmstadt 98 auf Lukas Grozurek verzichten. Der Profi ist immer noch angeschlagen. Dafür kann der Coach auf Rückkehrer Lukas Fröde zählen. Warum das Weiterkommen im DFB-Pokal für den Verein so wichtig ist...

13.45 Uhr: Keine Durchsuchung bei der Stadt wegen Stadionstreits mit KSC



Im Streit zwischen um den Neubau des Wildparkstadions wird es zunächst keine richterliche Durchsuchung bei der Stadt geben, berichtet der SWR. Der KSC will an Unterlagen zum Stadionbau rankommen, die die Stadt nicht aushändigen will. Der Klub hatte am Freitag einen Antrag auf Durchsuchung beim Vollstreckungsgericht eingereicht.

11.45 Uhr: KSC vollzieht Ausgliederung der Profis



Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb des Karlsruher SC wurde vom e.V. abgetrennt und in eine GmbH & Co. KGaA ausgliedert. Dazu gehören insbesondere die Profis sowie das U19- und das U17-Team. Der Beschluss fiel Ende Juni und wurde nun in den vergangenen Wochen rückwirkend zum 1.1.2019 umgesetzt, teilte der KSC am Montag mit. Was sich beim KSC dadurch ändert, lesen Sie hier...



10.12: KSC-Verteidiger Daniel Gordon machen die vielen Gegentore zu schaffen



"Wir müssen einfach zusehen, dass wir wieder disziplinierter verteidigen und das Ding auch zu Ende verteidigen", sagte Daniel Gordon den Kollegen des SWR. Der KSC-Verteidiger hadert offenbar nach dem 3:3 des Karlsruher SC gegen Hannover 96 mit dem Ergebnis. Zwar konnten die Karlsruher einen Punkt aus dem Spiel mitnehmen. Doch die vielen Gegentore machen Gordon zu schaffen: "Es ist sicherlich eine schöne Situation, vorne zu jubeln. Aber am Ende des Tages bin ich Abwehrspieler und dafür zuständig, dass wir hinten keine Tore kassieren".

