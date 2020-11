Kiel

Neue Corona-Regeln im Norden gelten ab heute

29.11.2020, 21:51 Uhr | dpa

Ein Schild mit den Aufschriften "Maskenpflicht. Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz" in Itzehoe. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Von heute an gilt in Schleswig-Holstein eine neue Corona-Landesverordnung. Nagel-, Kosmetik- sowie Massagestudios dürfen unter Hygieneauflagen wieder ihre Dienste anbieten. Möglich ist auch der Besuch von Außenbereichen in Tierparks, Zoos und Wildparks.

Die Landesregierung weitet aber die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus. Sie muss beispielsweise auch in Bahnhöfen und auf Bahnhofsvorplätzen und an Haltestellen getragen werden. Die Zehn-Personen-Kontaktregel gilt aber einschließlich Weihnachten und Silvester weiter.