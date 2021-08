Kurz nach Schulstart

Im Norden explodieren die Corona-Zahlen

09.08.2021, 13:10 Uhr | t-online, mtt

Seit Juli steigen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder. Ganz im Norden der Republik verschärft sich die Lage nach dem erneuten Schulstart. Teilweise kratzen die Werte bereits erneut an der 100er-Inzidenz.

Wenige Tage nach dem Ende der Sommerferien explodieren in Schleswig-Holstein die Zahlen der neugemeldeten Corona-Infektionen. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz beispielsweise in Kiel noch bei 41,7, am Montag meldete das Robert-Koch-Institut 75,8 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

In Flensburg verdreifachte sich die Inzidenz Daten des Landes zufolge innerhalb der vergangenen Woche beinahe – und liegt jetzt bei 78,7. In Neumünster, wo bereits zum Schulstart vergangenen Montag hohe Werte festgestellt wurden, verdoppelte sie sich im selben Zeitraum auf 94,8 – das ist bundesweit aktuell die höchste Inzidenz.

Im Vergleich der Bundesländer liegt momentan nur Hamburg mit einer Inzidenz von 54,8 vor Schleswig-Holstein, wo der Wert landesweit 42,3 beträgt. Auch in Hamburg entwickelten sich die Zahlen zuletzt rasant. Dort ist vergangenen Donnerstag die Schule ebenfalls wieder losgegangen. Von Freitag bis Montag stieg die Inzidenz um rund 50 Prozent.

In Schleswig-Holstein gab es zuletzt zudem weitere Corona-Lockerungen: Beispielsweise müssen seit Ende Juli Restaurantgäste auch in geschlossenen Räumen keinen negativen Test mehr vorzeigen.