Kiel

Günther befürwortet Lieferung von schweren Waffen an Ukraine

21.04.2022, 09:36 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist davon überzeugt, dass die Ukraine schnelle Unterstützung durch schwere Waffen braucht. "Ich unterstütze, dass wir dort schwere Waffen auch liefern sollten", sagte die Politiker am Donnerstag dem ARD-"Morgenmagazin". Wer die Bilder aus der Ukraine sehe, dem sei auch klar, dass eine schnelle Hilfe nötig ist. "Das ist nichts, was lange geprüft werden sollte, sondern hier muss jetzt schnell gehandelt werden."

Gleichzeitig kritisierte Günther die Bundesregierung für ihre bisherige Strategie mit Blick auf die Waffenlieferungen. "Ich merke im Moment eine Verunsicherung in der Bevölkerung darüber, dass die Regierung hier wirklich einen sehr schlingernden Kurs fährt und der Bundeskanzler offenkundig in dieser wirklich schwierigen Zeit nicht genügend führt. Ich glaube, hier ist es wichtig, auch um die Akzeptanz in der Nato und auch in Europa zu behalten, dass wir in Deutschland eine klare Haltung haben."

Dem Kanzler war aus der Ukraine und von Bündnispartnern in Osteuropa zuletzt Zögerlichkeit bei der Lieferung schwerer Waffen vorgeworfen worden. Einzelne Politiker der Grünen und der FDP vermissten Führungsstärke.