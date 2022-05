Jamaika-Parteien im Norden starten Sondierungen

Die "Jamaikaner" müssten sich auch in wichtigen strittigen Punkten verständigen. So gibt es in der Agrar-, Naturschutz- und Verkehrspolitik sowie beim Ausbau der Windenergie an Land beträchtliche Differenzen zwischen Grünen und CDU/FDP. Die Grünen wollen auch eine Mietpreisbremse sowie ein Tariftreue- und Vergabegesetz wieder einführen. Deren Abschaffung mussten sie in der alten Koalition zustimmen. Auch bei der Reform der Grundsteuer zur Bewertung einer Immobilie und der für Erwerbskosten wichtigen Grunderwerbsteuer kam Jamaika trotz zäher Bemühungen auf keinen gemeinsamen Nenner.

Die Sondierungen im Norden starten zwei Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU wie Günther einen Wahlsieg eingefahren hat. Wüst könnte in Düsseldorf auch zusammen mit den Grünen in einem Zweierbündnis regieren, nicht aber mit der FDP. Das ist der Unterschied zum Norden.